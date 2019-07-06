أديل تخطط لإقامة حفل لجينيفر لورانس احتفالا بخطوبتها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية عن أن المطربة البريطانية أديل تخطط لإقامة حفل وداع عزوبية لصديقتها الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس، وذلك بعد عدم حضور عدد كبير من الأشخاص الاحتفالية الخاصة بخطوبتها.

الجريدة العالمية أشارت إلى أن أديل تجهز لهذه الاحتفالية على نطاق جيد ووسط سرية شديدة؛ حيث تدعو أصدقائها هي و لورانس المقربين، مشيرة إلى أنها سوف تمنع بث الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الحاضرين.

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وفي فبراير الماضي ارتبطت لورانس من مدير أحد المعارض الفنية ويدعى كوكي ماروني، بعد علاقة استمرت لأشهر طويلة، وتعرفت النجمة العالمية على كوكي ماروني في ربيع 2018 من خلال صديقة مشتركة.

وعلى جانب أخر، تلعب النجمة والممثلة الأمريكية جينيفر لورانس دور البطولة في فيلم لم يتم الاستقرار على اسمه إلى الآن، والعمل من إنتاج شركتى IAC FILMS و A24، وسيتم إخراجه من قبل المخرجة المسرحية المشهورة ليلى نيوجباور، والتي ستظهر لأول مرة في فيلم روائي طويل.

ويعد هذا الفيلم أول عمل تلتزم به “لورنس” بعد إعلانها عن استراحة من التمثيل قبل عام، وكانت قد فازت ” لورانس ” بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن أدائها في “Silver Linings Playbook”،بالإضافة إلى أنها رشحت لثلاث جوائز أوسكار إضافية عن دورها في أفلام “Joy” و “American Hustle” و “Winter’s Bone”.