الفنان السوري أويس مخللاتي يتعرض لحادث سير مروع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انقذت العناية الإلهية، الفنان السوري أويس مخللاتي بعد تعرضه لحادث سير مروع في محل اقامته بلبنان، كاد أن يودي بحياته.

سيارة أويس انقلبت، واصطدمت بأحد المحال التجارية، حيث كشفت صور الحادث عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارة، في الوقت الذي خرج الفنان السوري سليماً من السيارة بفضل العناية الإلهية.

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أويس الذي قدم شخصية «جابر» في مسلسل «نص يوم» أمام النجمين نادين نجيم وتيم حسن، طمأن محبيه على حالته الصحية، وقال: «تعرضت لحادث سير خطير، ولكن معونة الله أنقذتني، والأهم أنّ الأضرار كانت حديد بحديد».

يُذكر أن أويس حقق جماهيرية عريضه بعد تألقه في تقديم دور «صخر شيخ الجبل» شقيق «جبل شيخ الجبل» الذي يجسده النجم السوري تيم حسن في مسلسل «الهيبة» بمواسمه الثلاثة، ومن المنتظر أن يستمر في تقديم نفس الشخصية بالجزء الرابع للعمل المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر برقاوي، وإنتاج شركة «الصبّاح إخوان».