شكرا لقرائتكم خبر عن درة عازفة موسيقى فى مسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة درة في أحداث مسلسلها الجديد "بلا دليل" الذي تعاقدت عليه مع شركة سينرجي شخصية عازفة موسيقى خلال الأحداث وتدعى حبيبة، ويحدث جريمة قتل تحاول الكشف عنها طوال الحلقات، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف إنجى علاء، وإخراج منال الصيفى.
وفى سياق متصل، تواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المسلسل، حيث انتهت من كتابة الـ 20 حلقة الأولى من المسلسل الذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، على أن تنتهى من كتابة الحلقات خلال منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير .
كما تجرى الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة عدة تعاقدت لإكتمال قائمة أبطال المسلسل، للبدء فى التصوير مباشرة، حيث تعاين حاليا مخرجة العمل منال الصيفى أماكن التصوير.
مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، وخالد سليم، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان عمر الشناوى، والفنان حازم سمير، والفنان الشاب أحمد خالد صالح، ونبيل عيسى، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف انجى علاء، إخراج منال الصيفى، إنتاج سينرجى .
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