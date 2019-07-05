شاهد وجوههن وكانت الصدمة.. كويتي يصادف فتاتين تتجولان مع شابين داخل مجمع تجاري!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 11:58 مساءً - ضبط مواطن كويتي، ابنتيه برفقة شابين غريبين داخل أحد المجمعات التجارية أثناء تواجده بالصدفة هناك؛ حيث استطاع الإمساك بهما إلا أن الشابين قاما بالهرب. وقالت صحيفة “الراي” الكويتية: “إن المواطن كان متواجدًا بالصدفة في المجمع التجاري، فوقعت عيناه فجأة على فتاتين تتجولان مع شابين، وصدم حين تيقن أنهما ابنتاه، اللتان في حضانة طليقته”.

وأضاف: “حين اقترب الأب من ابنتيه البالغتين (15 و17 عامًا)، حاولتا الفرار مع الشابين، لكن محاولتهما باءت بالفشل، في حين توارى الشابان عن الأنظار”. وأشارت الصحيفة، إلى أن “الأب تمكن من إمساك ابنتيه واقتيادهما إلى المنزل، ثم توجه إلى مركز الشرطة، وقدم شكوى بحق طليقته، ملقيًا باللوم عليها”. وأكدت الصحيفة، أن الشرطة الكويتية استدعت الأم والفتاتين للتحقيق معهن، والاستماع إلى أقوالهن؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.