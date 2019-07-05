سميرة ريدي بجلسة تصوير مجنونة تحت الماء رغم حملها.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي حلاف

الممثلة الهندية الشابة سميرة ريدي الحامل بطفلها الثاني، والتي كانت في الثلث الأخير من حملها، ظهرت مؤخرًا في جلسة تصوير ساخنة ومثيرة تحت الماء، حيث تنتشر صورها في الوقت الحالي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الممثلة البالغة من العمر 34 عامًا، شاركت متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، صور لها من أحدث جلسة تصوير أجرتها، في تلك الجلسة المجنونة، تركت ريدي ورائها فساتين الأمومة الفضفاضة والواسعة واختارت ملابس السباحة، بألوان نيون أخضر ووردي لتشعل نار الإبهار في عيون متابعيها بجسدها الممشوق والمتوازن رغم معاناتها في شهور الحمل الأخيرة.

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في الصور، يمكن رؤيتها وهي ترفرف في ثوبي بيكيني، أحدهما قرنفلى ساخن والاخر نيون أخضر - وكل ذلك يجري تحت الماء في حمام سباحة فندق في مومباي، كما شاركت ريدي، التي تتوقع حاليًا طفلها الثاني من زوجها أكشاي فاردي، مؤخرًا صورًا من حفل “البيبي شاور” لطفلها وبدت فيها متألقة في ملابسها التقليدية الصفراء.

وفي وقت سابق هاجمت الفنانة الهندية في بوست لها كل من انتقدها لمشاركتها صورًا لطفلها الرضيع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها تستمتع بكل لحظة من لحظات حملها بابنها الثاني، حيث تتصالح مع شكلها وتنتظر ولادة طفلها وهي مستمتعة.

مهنيًا، شوهدت سميرة ريدي آخر مرة على الشاشة الكبيرة في عام 2013 مع فيلم كانادا فاراداناياكا، بعد بداية اتصفت بالقوة في عام 2002 مع فيلم “مين ديل توجكو ديا.