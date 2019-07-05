مخرج هندي يروي لـ"العين الإخبارية" موقفا إنسانيا عن سلمان خان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المخرج الهندي برابهو ديفا عن موقف إنساني مؤثر للممثل الهندي الكبير سلمان خان المُلقَّب بـ"تايجر بوليوود".

وقال برابهو لـ"العين الإخبارية" إنَّ نجم بوليوود سلمان خان أوقف تصوير أحد مشاهد فيلم "دابانج 3" عندما تعرّض أحد الممثلين، ويدعى دادي باندي، إلى أزمة قلبيّة.

وأضاف برابهو وهو مخرج العمل أنَّ خان (53 عاماً) اتصل فوراً بفريقه الطبي الخاص لإسعاف زميله في العمل، وذهب معه إلى المستشفى للاطمئنان على صحته، قبل أن يعود لاستكمال التصوير.

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وأشار إلى أنَّ بطل فيلمه كلَّف مدير أعماله بالبقاء مع دادي باندي حتى يكمل كل الفحوصات اللازمة ويخرج من المستشفى.

فيلم "دابانج 3" هو أحدث أفلام سلمان خان وتمَّ تحديد موعد نهائي لعرضه في 20 سبتمبر/أيلول، ويشاركه في بطولته النجمان سوناكشي سينها وكاجولش.

ويحظى خان بشعبيّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لانخراطه في العديد من الفعاليات الإنسانيّة وتقديمه المساعدات للمحتاجين من وقت لآخر، كما أنَّه يضيف في تعريفه لنفسه على "تويتر" إلى جانب أعماله السينمائية أنَّه "إنسان" قبل كل شيء.