مؤلف "أهو ده اللي صار": فرحتنا اكتملت بجائزة مهرجان التلفزيون العربي

أعرب السيناريست عبدالرحيم كمال، مؤلِّف مسلسل "أهو ده اللي صار" (إنتاج 2019) عن سعادته البالغة بحصد العمل الجائزة الذهبيّة لمصر في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، وهي الجائزة الوحيدة لبلاده في مجال الدراما ضمن فعاليات الدورة الـ20 من المهرجان.

يقول كمال لـ"العين الإخبارية": إنَّ هذا التتويج جاء بعد تعب واجتهاد لكل فريق العمل، مشيراً إلى أنَّه كان يحلم كثيراً بتقديم عمل يحكي تاريخ الفن والغناء في مصر، وتحديداً مدينة الإسكندرية الذي لا يعرفه الناس من خلال قصص المهمشين.

وعن نجاح العمل خارج الموسم الرمضاني، يشير المؤلِّف صاحب الـ47 عاماً إلى أنَّ العمل الجيّد يفرض نفسه في أي وقت وفي أي ظروف، معتبراً أنَّ جائزته الحقيقية وصُنَّاع المسلسل أيضاً هي رضا الجمهور وسعادته، "وجاءت الجائزة من تونس لتكتمل فرحتنا".

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وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنيّة تصل لـ100 عام، من خلال شخصيات "علي بحر، أصداف، نادرة، خديجة هانم ويوسف نوار"، حول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة.

المسلسل المصري من إنتاج محمد مشيش، وإخراج حاتم علي، وبطولة: روبي، محمد فراج، أحمد داوود، أروى جودة، سوسن بدر، علي الطيّب، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، وإلهام عبدالبديع.

وينظِّم المهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيين، بالشراكة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عربسات".

وشهد المهرجان (27 - 30 يونيو/حزيران) تنافساً بين 273 عملاً من إنتاج 14 هيئة عضو في "اتحاد إذاعات الدول العربية" و15 هيئة من خارجه.