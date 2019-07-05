أويس مخللاتي يُغرّد بعد نجاته من الموت.. وتيم حسن ينشر صورة ما حدث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد ساعاتٍ من تعرُّضه لحادث سير خطير، كان من الممكن أن يُفقده حياته، خرج الفنان السوري أويس مخللاتي، ليطمئن الجمهور على حالته الصحية.

وكان الفنان السوري أويس مخللاتي، تعرّض لحادث مروري مروّع في مكان إقامته في لبنان، حيث انقلبت سيارته واصطدمت بأحد المحال التجارية.

ونشر أويس عبر تويتر تعليقًا على الحادث الذي تعرّض له قائلًا: "لكلّ المحبّين والغاليين أنا الحمدالله بألف خير.. شكرًا لكلّ اللي اتّصلوا وسألوا".

وتابع: "حديد بحديد الحمدلله سالمة.. كلّ الحبّ من القلب إلى القلب".

وأوضح الفنان السوري تيم حسن، أن مواطنه أويس مخللاتي نجا من الموت بأعجوبة بعد تعرُّضه لحادث سير.

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ونشر تيم على فيسبوك، صورةً لأويس وثانيةً لسيارة الأخير بعد الحادث، معلقًا: "‫الحمدلله على سلامة النجم أويس مخللاتي، اليوم تعرض لحادث سير.. ما تشوف شر".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2501143123270421&id=399333430118078&__tn__=%2As%2As-R

وشارك أويس مخللاتي في الأجزاء الثلاثة من مسلسل "الهيبة" مع الفنان تيم حسن، مقدمًا شخصية "صخر".

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن وجود جزء رابع من مسلسل "الهيبة" تأليف فؤاد حميرة، إخراج سامر البرقاوي، ومن المقرّر عرضه في رمضان 2020.