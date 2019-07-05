الموسيقار السعودي غازي علي بالمستشفى.. إهمال وخذلان فوق المرض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يرقدُ الموسيقار السعودي غازي علي في مستشفى الملك فهد بجدة، حيث تعرّض لوعكة صحية بعد إصابته بكسر في الحوض، ويعاني الإهمال والوحدة.

وزار محمد سلامة، الناقد الفني السعودي ومنظّم الحفلات، غازي علي في المستشفى، موضحًا أن الطبيب كتب له إذنًا بالخروج من المستشفى، إلا أنه لا يجد ممرضًا يرافقه في تلبية احتياجاته.

وناشد ‘‘سلامة’’، في تغريدة له عبر تويتر، كلًا من وزير الثقافة السعودي ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بتوفير اللازم، للموسيقار السعودي الذي تخرّج على يديه كبار الفنانين.

وقال محمد سلامة، في تغريدته: "الموسيقار غازي علي، تخرج على يده كبار الفنانين، زرته قبل قليل في المستشفى فوجدته يعاني الوحدة والإهمال".

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وتابع قائلًا: "كتب له الطبيب خروجًا ولكن لم يستطع لأن ليس لديه ممرض مرافق يلبي احتياجاته اليومية بعد إصابته بكسر في الحوض، أنتم لها أمير بدر ومعالي المستشار".

وكان الموسيقار غازي علي، قد تعرّض للعديد من الأمراض، في العام الماضي حيث عانى من آلام في الغضروف، ووجود مياه زرقاء على عينه خضع بسببها لجراحة لإزالتها، كما أنه أجرى بعدها عملية في القلب بعد شعوره بآلام شديدة.