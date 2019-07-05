شاهدي إطلالات إيفانكا ترامب في قمة العشرين.. 12 ألف دولار بأقل من يومين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت ابنة الرئيس الأمريكي الكُبرى، إيفانكا ترامب البالغة من العمر 37 عامًا، في قمة مجموعة العشرين مؤخرًا، بصفتها مستشارةً سياسية كبيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب البالغ من العمر 73 عامًا.

وخلال الرحلة التي استمرت يومين في أوساكا باليابان، ارتدت إيفانكا عددًا من ملابس المصممين وأضافت العديد من القطع إلى خزانة ملابسها، كلفتها حوالي 12500 دولارٍ أمريكي.

واختارت إيفانكا فستانًا على هيئة معطف، باللون البني الفاتح، توسطه حزامٌ أبيض عريض أثناء توجهها إلى اليابان، بلغ سعره 744 دولارًا، وأكملت إطلالتها بزوج من الأحذية ذات الكعب العالي الأبيض، من طراز بربري، ويبلغ ثمنه أيضًا 744 دولارًا، وحملت حقيبةً جلديةً بيضاء من علامته التجارية الخاصة.

وعند وصولها إلى أوساكا، ظهرت عارضة الأزياء السابقة، في معطفٍ من طراز "Khaite Cornelia"، يبلغُ سعره 1681 دولارًا.

وخلال القمة، التقت إيفانكا عددًا من رؤساء دول العالم، بينما كانت تتحدث عن تمكين المرأة، ولهذا ارتدت فستانًا من طراز "فندي"، باللون الأزرق الفاتح بسعر 3368 دولارًا، وأكملت مظهرها بزوجٍ من الأحذية باللون الأبيض من طراز "Manolo Blahnik BB"، بتكلفة 700 دولار.

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ومع انتهاء الرحلة التي استمرت ليومين، شوهدت إيفانكا في ثوب ميدي من الحرير الوردي المذهل، بطبعاتٍ من الزهور، وأكمامٍ طويلة، من طراز "فالنتينو"، بسعر 4559 دولارًا.

وبذلك تكون إيفانكا، أضافت إلى خزانة ملابسها لعطلة نهاية الأسبوع، ما يصل إلى 11800 دولار، إلى جانب التفاخر بعددٍ من الأزياء الراقية، لم يتم التعرف على بعضها، مما يعني أن التكلفة الإجمالية من المرجح أن تكون أكثر.