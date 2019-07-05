البريطانية جوس ستون تتحدَّث عن أزمة طردها من إيران

أكدت المغنية البريطانية جوس ستون، أنها طردت من إيران حيث كانت تنوي الغناء في إطار المرحلة الأخيرة من جولة عالمية قامت بها.

وأوقفت لفترة وجيزة في مطار جزيرة كيش قبل أن تُرحَّل في اليوم التالي، على ما جاء في رسالة نشرت على حسابها على خدمة "إنستغرام"، لأن السلطات اشتبهت في أنها ستغني في مكان عام.

اقرأ أيضا:

قطر تستضيف نجوم الغناء والكوميديا في حفلات صيفية

ويُمنع على النساء في إيران الغناء في أماكن عامة منذ ثورة 1979.

Advertisements

وكتبت الفنانة البريطانية "كنا على علم أنه من غير الممكن إقامة حفلة علنية لأن الأمر غير مسموح به في هذا البلد لأنني امرأة"، من دون أن تحدد كيف كانت ستقيم حفلتها.

وتابعت جوس ستون في الرسالة، التي أرفقتها بصورة لها مع وشاح "أنا قريبة جدا وبعيدة في آن. هذا الأمر حطم جزءا صغيرا من قلبي".

قد يهمك أيضا:

مصرية تحصل على جائزة الغناء مِن أوبرا باريس الوطنية

حقيقة اعتزال الفنانة عايدة الأيوبي عن الغناء