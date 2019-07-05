شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تتغزل فى أحمد فهمى بهذه الكلمات قبل أيام من زفافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلة غزل متبادلة بين هنا الزاهد وأحمد فهمى على السوشيال ميديا، فلا يمر أسبوع إلا ويعبر الثنائى عن اعتزازهما بعلاقتهما التى اقتربت من الزواج بإقامة خفل زفاف نهاية موسم الصيف الجارى، آخر كلمات الغزل كانت اليوم الجمعة من خلال منشور بالحساب الشخصى للعروسة على "إنستجرام".

ونشرت الزاهد صورة جمعتها بفهمى تتضمنت عبارات غزل فى عريسها أحمد فهمى قالت فيها: "فى يوم من الأيام ، سوف تقابل شخصًا سيرسم البسمة على وجهك، شخص أعماله تطابق كلماته، شخص سوف يذكرك كم أنت غالى لديه ويعتنى بك، شخص سوف يفهم مشاعرك وكذلك صمتك. شخص سوف يفضلك على نفسه، شخص سوف يكون دائما شاكرا لوجودك، شخص يمكن أن يتعب ولكن لن يغادر، شخص ما سوف يرى عيوبك ولكن لا يزال يحبك على أى حال".

يذكر أن هنا الزاهد أكدت أنها تجهز لحفل زفافها على النجم أحمد فهمى والذى تقرر أن يتم إقامته نهاية الصيف الجارى حيث يجرى الاستقرار على اليوم والمكان.

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وأشارت هنا لـ"الخليج 365" إلى أنها لم تفكر فى إقامة حفل زفاف مختلف وبعيداً عن المألوف مثلما فعل أكثر من فنان خلال الفترة الماضية وإنما ترغب فى حفل طبيعى يكون مناسب للأهل والعائلة فى الناحيتين لافتاً إلى أنها بدأت فى اختيار التصميم الذى سترتديه فى حفل الزفاف.

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضى، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديد حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.