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أمينة تدعو لـ ريهام سعيد أثناء تأدية مناسك العمرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة أمينة على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو تدعو فيه للإعلامية ريهام سعيد من أمام الكعبة أثناء تأدية مناسك العمرة، خاصة بعد الأزمة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا، وعلقت قائلة: "الشفا من عندك يارب ربنا هيجبر بخاطرك بإذن الله تعالى وترجعى زى الفل لكل اللى بيحبوكى".

 

 

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وأحيت أمينة مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فى مدينة الطائف بالسعودية والتى رفعت شعار كامل العدد وسط تفاعل ضخم من جمهور .

وكانت ريهام قد أجرت عملية خطيرة فى الوجه، بعدما أصيبت ببكتيريا فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة القادمة حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها والتى قد تؤدى بدورها إلى الوفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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