شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تدعو لـ ريهام سعيد أثناء تأدية مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة أمينة على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو تدعو فيه للإعلامية ريهام سعيد من أمام الكعبة أثناء تأدية مناسك العمرة، خاصة بعد الأزمة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا، وعلقت قائلة: "الشفا من عندك يارب ربنا هيجبر بخاطرك بإذن الله تعالى وترجعى زى الفل لكل اللى بيحبوكى".

Advertisements

وأحيت أمينة مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فى مدينة الطائف بالسعودية والتى رفعت شعار كامل العدد وسط تفاعل ضخم من جمهور السعودية.

وكانت ريهام قد أجرت عملية خطيرة فى الوجه، بعدما أصيبت ببكتيريا فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة القادمة حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها والتى قد تؤدى بدورها إلى الوفاة.