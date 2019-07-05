شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم مها أبو عوف.. نجوم أجبرتهم الظروف على تخطى صدمة موت أقاربهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط الفنانون بتعاقدات في أعمالهم، حيث يصعب بعد ذلك إحداث خلل بتلك التعاقدات أو إلغائها ، وإذا حدث ذلك يضطر الفنان إلى دفع مبالغ طائلة كشرط جزائى، ولكن هناك بعض المواقف التي يضطر فيها الفنان إلى اتخاذ هذا القرار رغما عنه، وذلك عندما تحدث حالة وفاة أو عندما يتعرض لمرض شديد يصعب عليه التواجد في هذا اليوم ، ومن هنا يتم الاتفاق بين الفنان والجهه المتعاقدة معه .

وفي أحيان أخرى يقرر الفنان التغلب على أحزانه ويرى أن الجمهور لا ذنب له فيما حدث ، فيضطر لتقديم العمل وتخطي صدمة وفاة أحد الاشخاص القريبين منه .

التقرير التالى يقدم أبرز الفنانين الذين تعرضوا لهذا الموقف وقرروا الغناء أو التمثيل بعد وفاة اقاربهم بيوم أو يومين على الأكثر بعدما أجبرتهم الظروف القهرية على التواجد:

مها أبو عوف وشقيقها

توفي شقيقها الفنان عزت أبو عوف يوم الاثنين الماضي، وحضرت مها من السعودية وأوقفت بروفاتها في مسرحية " 3 ايام في الساحل "، وعادت إلى مصر لحضور دفن شقيقها وحضور عزائه الذي أقيم أول أمس الثلاثاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وعقب العزاء غادرت مها مرة أخرى إلى السعودية من أجل عرض أول يوم للمسرحية، حيث تشارك بها في مهرجان جدة، وبالفعل عرضت مها أمس الأول الأربعاء ، أول عرض في المسرحية لتتغلب على أحزانها بفقدان شقيقها.

الزعيم ووفاة والده

كان الزعيم عادل إمام يوم وفاة والده يقدم عملا مسرحيًا في لبنان، وأبلغته زوجته بخبر الوفاة، فصلى ركعتين، ثم توجه إلى المسرح وأكمل عمله، وفي نهاية العرض تحدث للجمهور عن وفاة والده وفضله عليه وذكرياته معه، ما جعل الجمهور وجميع العاملين في المسرح ينهارون فى البكاء، ليقوم بعد ذلك الزعيم بالنزول إلى مصر بعدما انتهي من المسرحية، وفي المطار استقبله شقيقه عصام وأخبره حينها أنه يريد الذهاب للمقابر لقراءة الفاتحة على والده.

محمد فواد وشقيقه

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شارك الفنان محمد فؤاد في إحدى حفلات رأس السنة الميلادية الماضية ، التي أقيمت بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد مرور يومين فقط على وفاة شقيقه الأكبر حسن.

وتوقع الكثيرون أن يعتذر فؤاد عن إحياء الحفل ، ولكنه اضطر للغناء التزامًا بالعقد المبرم مع الفندق، خاصة أن اعتذاره في هذا التوقيت كان سيعرضه لخسائر بالغة، وحاول فؤاد أن يتغلب على أحزانه بالغناء، وقدم باقة متنوعة من أبرز أغانيه.

عصام كاريكا ووالدته

غنى عصام كاريكا يوم ليلة رأس السنة الماضية بحفل بشرم الشيخ، وذلك علي الرغم من رحيل والدته قبل هذه الليلة بيومين فقط، وكتب "كاريكا" وقتها على حسابه على "الانستجرام": رغم أحزانى لوفاة والدتي، بس كان لازم أحترم اتفاقي على إحياء حفل رأس السنة بشرم الشيخ، والناس اللي جايه من لبنان والأردن وسوريا لحضور الحفل".

شعبان عبد الرحيم وحفيده

قدم المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عام 2011 أغنية "ليلة عيد الميلاد" الذى اهداها لاقباط مصر وذلك علي الرغم من وفاة حفيده 'عمرو' الذي يبلغ من العمر عامين، في نفس اليوم .

محمد عبده وشقيقه

أحيا الفنان الخليجي محمد عبده ”أبو نورة“ العام الماضي ، حفلاً فنياً في مدينة الطائف غرب السعودية، وسط تفاعل وإشادات واسعة من جمهوره العريض الذي فاجأه إصرار الفنان السعودي على إحياء الحفل المقرر مسبقاً رغم وفاة شقيقه، وكان أحمد شقيق محمد عبده توفي في يوليو الماضي ، وكان من المفترض إقامة حفل محمد عبده في اليوم التالي لوفاة شقيقه ولكنه تأجل لمدة يومين ليقام بعد ذلك.