شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لوسى ترقص فى حفل زفاف ابن ماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإعلامية بوسى شلبى فيديو للفنانة لوسى أثناء رقصها فى حفل زفاف ابن ماجد المصرى، المقام بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وحرص عدد من الفنانين على الحضور وتهنئة العروسين، منهم وفاء عامر وزوجها محمد فوزى، الفنان أكرم حسنى، الإعلامية بوسى شلبى، ومنظم الحفلات وليد منصور.
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ومن المقرر أن يحيى حفل الزفاف عدد من نجوم الغناء، وبحكم الصداقة التى تجمع الفنان ماجد المصرى بالنجم تامر حسنى فمن المقرر أن يحيى حفل زفاف ابنه بعدد كبير من أغنياته المميزة خلال مشواره الغنائى.
يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصرى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته محمد رمضان، وحلا شيحة، ومنى عبد الغني، ونسرين أمين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.
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