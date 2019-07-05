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شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من حفل زفاف نجل ماجد المصرى بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، احتفال الفنان ماجد المصرى بزفاف نجله بالساحل الشمالى، وسط حضور عدد من أصدقائه من داخل الوسط الفنى ومن خارجه، وحضر عدد من نجوم الفن الذين حرصوا أن يكونوا أول المهنئين له منهم، الفنان أكرم حسنى، الفنانة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى، الإعلامية بوسى شلبى ولوسى ووليد منصور.
ومن المقرر أن يحيى حفل الزفاف عدد من نجوم الغناء، وبحكم الصداقة الت تجمع الفنان ماجد المصرى بالنجم تامر حسنى فمن المقرر أن يحيى حفل زفاف نجله بعدد كبير من أغنياته المميزة خلال مشواره الغنائى
يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصرى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته محمد رمضان، وحلا شيحة، ومنى عبد الغني، ونسرين أمين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.
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