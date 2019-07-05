شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عدة تأجيلات.. هيثم شاكر يطرح ألبومه الجديد مطلع أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب هيثم شاكر من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد منذ فترة وبعد عدة تأجيلات، أستقر على موعد طرحه ليكون مطلع أغسطس المقبل هو الموعد النهائى لطرحه بالأسواق.

من ناحية أخرى انتهى هيثم شاكر من تصوير 3 أغنيات بطريقة الفيديو كليب من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان " متوصنيش"، والثانية "ياحبيبة"، والثالثة "افترقنا"، ويقوم باخراج الكليبات الثلاثة المخرج اليونانى يانس ديمولتساس.

ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية، منها أغنية "ما توصونيش" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، و"لحقتينى" كلمات نادر عبد الله ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، و"احنا افترقنا" كلمات رمضان محمد ولحن شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.