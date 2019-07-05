محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم فهمي البوستر الأول لفيلمه الجديد "ديدو"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق فهمي على الصورة: "ديدو، فيلم رأس السنة بجميع دور العرض إن شاء الله".

فيلم "ديدو"، من بطولة وتأليف كريم فهمي، إلى جانب حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ريم مصطفي، وإخراج عمرو صلاح.

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كانت هذه تفاصيل خبر كريم فهمي ينشر البوستر الأول لفيلم " ديدو".. ويكشف عن موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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