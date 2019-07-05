محمود الليثي يرزق بطفله الأول " يونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: رزق الفنان محمود الليثي بـ طفله الأول، "يونس"، ونشر الليثي صورة ليد طفل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك". وكتب الليثي: "اللهم لك الحمد ربنا رزقني بـ"يونس محمود الليثي" ، أحلى هدية من ربنا بشكر مامته اللي تعبت كتير واتحملت فترات صعبة جدا واتحملت عدم وجودي جنبها لفترة كبيرة.. وبدعو ربنا يقومها بالسلامة". وشارك الليثي فى السباق الرمضانى الماضي فى مسلسل "الزوجة 18" والذي شاركه فى بطولته كل من حسن الرداد وناهد السباعى ونجلاء بدر وهيدي كرم وسلوى خطاب.

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