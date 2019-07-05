بالصور والفيديو| أبطال "الممر" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم في الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل أبطال وفريق عمل فيلم "الممر" اليوم الجمعة، بالعرض الخاص للفيلم بالأردن، وذلك بعد انتهائهم أمس الأول من افتتاحه في دبي.

ونشر الفنان أحمد رزق صورة جمعته مع فريق عمل الفيلم، أثناء مراسم الافتتاح، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من الأردن، وعلق: " افتتاح الممر في الأردن، الحمدلله".

وحرص الفنان الأردني منذر ريحانة على استقبال ومرافقة نجوم الفن أثناء الافتتاح.

واحتل "الممر" المركز الثاني بعد فيلم "كازابلانكا" في شباك إيرادات أفلام عيد الفطر.

"الممر" تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبدالخالق، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، محمد جمعة، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، وشارك في كتابة الحوار وأشعار الفيلم الشاعر أمير طعيمة، موسيقى عمر خيرت.