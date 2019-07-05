الفيديو.. لوسي تشعل زفاف نجل ماجد المصري برقصة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: حرصت الفنانة "لوسي"، على تهنئة المخرج أحمد نجل الفنان أحمد المصري، بطريقتها الخاصة، وقامت بالرقص في حفل زفافه المقام حاليًا بمدينة العلمين. ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، للفنانة لوسي أثناء رقصها في حفل الزفاف.. جدير بالذكر أن ماجد المصري احتفل بعقد قران نجله أحمد في الخامس من مايو الماضي، في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة. وقدم أحمد ماجد المصري أول أفلامه كمخرج في 2015 الماضي بعنوان "غير فانوني"، وتم تصويره بين القاهرة وأمريكا.

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