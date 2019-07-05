بعد فوز بنين على المغرب.. نبيل الحلفاوي: "ماتت التوقعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تأهل فريق بنين لدور الـ8 بعد فوزه على فريق المغرب بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مباريات الدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مات الكلام.. وماتت التوقعات قطعوا الورقة اللي انا كتبتها، هارد لك للمنتخب المغربي الشقيق ظهر إنه مش يوهم بعد ضربة جزاء زياش".

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وتابع الحلفاوي: " ألف مبروك لمنتخب بنين المكافح، مباراة تاريخية لن ينساها.، ولن تنساها المغرب كذلك، دراما الكرة المستديرة".

يذكر أن الفريقين قد لجأ لضربات الجزاء الترجيحية لجأ بعد انتهاء الوقت الأصلى من المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.