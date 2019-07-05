بعد عرضها في جدة.. الهيئة العامة للترفيه تشيد بـ"3 أيام في الساحل" والهواري يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشادت هيئة الترفيه السعودية، ممثلة في موسم جدة الثقافي، بالنجاح الباهر، الذي حققه أول عروض كايرو شو بالملكة العربية السعودية من خلال مسرحية 3 أيام في الساحل، بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي.

وقال المخرج مجدي الهواري، المشرف الفني والشريك المؤسس لكايرو شو، في منشور علي حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "الحمد لله والشكر لله إشادة وتقدير جديرة بالاحترام من الجمهور السعودي والقائمين علي موسم جدة وهيئة الترفيه بالعرض الاول لــ CairoShow 3 أيام في الساحل، وتقدير كبير للكوميديا الهادفة والفن والثقافة الجديدة، للمسرح الجديد، وتحية لابداع شباب مصر وشباب CairoShow

وأضاف الهواري: "تحية منكم للفن المصري المسرحي الجديد اللي بينافس بقوة أمام عروض أمريكا وأوروبا والشركات العالمية هنا من موسم جدة، والله مشرفينكم يا مصريين.

مسرحية "3 أيام في الساحل" اخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى، وسامية الطرابلسي.