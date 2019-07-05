جلسة تصوير خاصة لنجل ماجد المصري وعروسه في حفل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
خضع المخرج أحمد المصري نجل الفنان ماجد المصري، لجلسة تصوير مع عروسه هند صادق، داخل الفندف الذي يشهد حفل زفافه الاَن بمنطقة العلمين.
وكانت الإعلامية بوسي شلبي، قد نشرت منذ قليل عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورًا من حفل الزفاف، ظهر خلالها ماجد المصري رفقة وفاء عامر، وزوجها المنتج محمد فوزي.
جدير بالذكر أن ماجد المصري احتفل بعقد قران نجله أحمد في الخامس من مايو الماضي، في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وقدم أحمد ماجد المصري أول أفلامه كمخرج في 2015 ، بعنوان "غير فانوني"، وتم تصويره بين القاهرة وأمريكا.
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