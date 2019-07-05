أصالة تدعم المنتخب المغربي في مباراته أمام بنين: " قلبي معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أصالة نصري صورة لعلم المغرب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لتكشف عن دعمها للمنتخب المغربي في مباراته اليوم الجمعة، أمام فريق بنين، ضمن مباريات الدور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية.

وعلقت أصالة على الصورة بقولها: " قلبي معكم والله ينصركم، كلنا ندعي لكم اليوم".

يذكر أن الفريقين لجأ للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلى من المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

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