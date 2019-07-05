بعد مطالبتها بخروج اللاجئين من بلادها.. فجر السعيد ترد على إليسا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

دعمت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، الفنانة اللبنانية إليسا، بعد تغريداتها المثيرة للجدل التي أطلقتها صباح اليوم الجمعة، وطالبت خلالها مغادرة السوريين لموطنها لُبنان.

وكتب "السعيد"، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: " تدرين شنو أجمل شي فيكي بخلاف إحساسك .. إنتي الفنانة العربية الوحيدة التي تقول رأيها السياسي دون خوف من خسارة هالجمهور والا هالجمهور ".

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وأضافت: " سياسياً أعلنتي اللون الأزرق ولم تهابي أي إرهاب فكري .. إنتي حالة استثنائية في كل شئ".

وكانت إليسا أطلقت عدة تغريدات طالبت فيها اللاجئين الفلسطينيين والسوريين بالعودة إلى بلادهم، مشيرة إلى أن لبنان لم يعد يستوعب هذا الكم من الأعداد المتواجدة على أراضيه.