“نانسي عجرم” تتلقى اتصالاً من وزيرة الداخلية اللبناني بعد “صرختها” داخل مطار بيروت !

رد مطار بيروت الدولي على “صرخة” الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لوقوفها وهي تحمل طفلتها الصغيرة في طابور كبير أمام قسم التدقيق بالجوازات. وأصدرت قيادة جهاز أمن المطار بيانا للرد على هجوم نانسي عجرم داحضة روايتها، ومؤكدة أن الفنانة لم تنتظر إلا 12 دقيقة كما أظهرت كاميرات المراقبة، التي تتولى تصوير الحركة داخل حرم المطار. وأوضحت قيادة جهاز أمن المطار، أن “الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات خلال أقل من ساعة تحمل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الأجهزة الأمنية في المطار وخصوصا جهاز الأمن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية وحرفية”.

وتابع أن “ما صدر عن مرور إحدى الفنانات وانتظارها لساعات طويلة غير صحيح لأن كاميرات المراقبة رصدت الفنانة التي وصلت إلى قاعة الوصول في الساعة 23:29، وتم ختم جواز سفرها في الساعة 23:41، إذ أن انتظارها لم يتجاوز 12 دقيقة”. وكانت الفنانة اللبنانية، قد شاركت فيديو لها يوم الخميس، وهي عالقة مع طفلتها الصغيرة، أمام قسم التدقيق بالجوازات في مطار بيروت الدولي. وبعد شكواها من طول انتظارها مع طفلتها غرّدت نانسي عجرم موجهة الشكر لوزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن، وكتبت: “حضرة الوزيرة ريا الحسن، الأم والمرأة الاستثنائية… بشكر اتصالك واستفسارك عن تفاصيل اللي صار بمطار بيروت”.