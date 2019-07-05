أكد الفنان رامى صبري سعادته بردود الأفعال الكبيرة التى وصلته عن أغنيته الجديدة " حاول تنسانى " التى طرحها مؤخراً .
وقال خلال تصريحاته لـ "الوفد" ، الجمهور دائماً يفضل الأغانى الرومانسية و الهادئة التى أقدمها له و دائماً يكون توقعى أن هذه النوعية سيتفاعل معهاالجمهور بشكل كبير و هذا ما حدث فى أغنية " حاول تنسانى " التى طرحتها مؤخراً .
و أضاف أن أغنية "حاول تنسانى" لا يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب ، وسيقوم باختيار أغنية منفردة أخرى من
و عن موعد طرح ألبومه قال "صبري" ، أنه سيطرح بعد إنتهاء بطولة إفريقيا مباشرة و نقوم بنشر الدعاية الخاصة 1 أغسطس
المقبل ، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور .
يذكر أن المطرب رامي صبري أحيا مؤخراً واحدة من أقوى حفلات هذا العام داخل أكاديمية الفنون احتفالا بالطلاب وتحت رعايه رئيس الأكاديمية الفنان أشرف زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر رامى صبري لـ"الوفد": ألبومى بعد بطولة إفريقيا.. و"حاول تنسانى" لا أقوم بتصويرها كليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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