رامى صبري لـ"الوفد": ألبومى بعد بطولة إفريقيا.. و"حاول تنسانى" لا أقوم بتصويرها كليب

أكد الفنان رامى صبري سعادته بردود الأفعال الكبيرة التى وصلته عن أغنيته الجديدة " حاول تنسانى " التى طرحها مؤخراً .

وقال خلال تصريحاته لـ "الوفد" ، الجمهور دائماً يفضل الأغانى الرومانسية و الهادئة التى أقدمها له و دائماً يكون توقعى أن هذه النوعية سيتفاعل معها

الجمهور بشكل كبير و هذا ما حدث فى أغنية " حاول تنسانى " التى طرحتها مؤخراً .

و أضاف أن أغنية "حاول تنسانى" لا يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب ، وسيقوم باختيار أغنية منفردة أخرى من

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الألبوم ليصورها على طريقة الفيديو كليب.

و عن موعد طرح ألبومه قال "صبري" ، أنه سيطرح بعد إنتهاء بطولة إفريقيا مباشرة و نقوم بنشر الدعاية الخاصة 1 أغسطس

المقبل ، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور .

يذكر أن المطرب رامي صبري أحيا مؤخراً واحدة من أقوى حفلات هذا العام داخل أكاديمية الفنون احتفالا بالطلاب وتحت رعايه رئيس الأكاديمية الفنان أشرف زكي.