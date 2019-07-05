أحمد رزق يحتفل بافتتاح فيلم الممر بالأردن في حضور عز وفراج

نشر الفنان أحمد رزق، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، ظهر فيها مع الفنان أحمد عز ومحمد فراج ومنذر رياحنة والمنتج هشام عبد الخالق خلال افتتاح فيلم «الممر» في المملكة الأردنية، وعلق رزق قائلًا: «افتتاح الممر فى الأردن... الحمد لله».

يأتي ذلك بعدما احتفل النجم أحمد عز وأبطال فيلم «الممر»،

بافتتاح عرضه بدور العرض السينمائية في الإمارات وذلك بإحدى سينمات مدينة دبي، وسط حضور كبير من الجمهور الذين شاهدوا واستمتعوا بالفيلم مع صناعه وأبطاله.

وكان فيلم «الممر» حقق إجمالي إيرادات داخل مصر وصلت إلى 52 مليونًا و308 ألفا و71 جنيهًا ليحل ثانيا من حيث

ترتيب إيرادات أفلام موسم عيد الفطر المبارك، بعد فيلم «كازابلانكا» المتصدر.

فيلم "الممر" يقوم ببطولته كل من أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وهند صبري، وشريف منير، وغيرهم.

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وتدور أحداثه عام 1968، في فترة حرب الاستنزاف التي أعقبت هزيمة 67، ومهّدت لانتصارات أكتوبر 73، ويتناول إلى جانب المعسكرات الحربية، الحياة الاجتماعية لأبطاله، ليقدم المخرج من خلاله مزيجًا بين القصص الرومانسية، والأكشن والتراجيدي.