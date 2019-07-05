شاهد.. ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنه في الساحل الشمالي

نشرت المذيعة بوسي شلبي، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيها مع الفنان ماجد المصري، خلال حفل زفاف نجلهالأكبر «أحمد» المقام حاليًا في الساحل الشمالي.
ووجهت بوسي شلبي التهنئة لـ ماجد المصري، وابنه أحمد، بمناسبة حفل الزفاف،
وكان من بين حضور حفل زفاف ماجد المصري، كلً من: وفاء عامر وزوجها، وعدد من النجوم، ومن المنتظر أن يبدأ الحفل مساء اليوم الجمعة.
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