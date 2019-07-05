بالصور: بوراك أوزجيفيت في بيروت والصور معه ليست مجانية

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وصل النجم التركي بوراك أوزجيفيت إلى بيروت صباح يوم الخميس قادماً من اسطنبول،| في زيارة تستمر 24 ساعة، يقوم خلالها بافتتاح محل للألبسة النسائية في أحد المجمعات التجارية في بيروت.
وقد فتحت لبوراك صالة الشرف في المطار، إلا أنّه لم يعقد مؤتمراً صحافياً.
وقد اشترط المنظمون أن يكون لدى أي معجب يرغب بدخول المحل حيث يتواجد بوراك، قسيمة شرائية من المحل نفسه.
إذاً الصورة مع بوراك ليست مجانية، رغم أن القيمين على الحدث لم يحددوا سقفاً مالياً للقسيمة.
يبقى أن نذكر أن بوراك سيعود إلى تركيا يوم الجمعة، ليبدأ استعداداته لتصوير مسلسل "قيامة أرطغرل" بموسمه الخامس، على أن يبدأ عرضه في فصل الخريف المقبل.
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