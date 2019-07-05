شقيق شيرين عبد الوهاب ينفي خبر مرضها ويفجّر مفاجأة

فجّر محمد شقيق المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب مفاجأة، بالتأكيد أن شقيقته لم تتعاقد على أي حفل، وأنّ ما قيل عن اعتذارها عن مهرجان قرطاج لا يعدو كونه شائعة.

وقال محمد عبر حسابه على "تويتر" إنّ ما يشاع عن مرض شيرين غير صحيح، وإنها تقضي اجازة مع ابنتيها، ولم يتطرق الى زوجها ما أثار التساؤلات حول حقيقة ما يشاع عن خلاف بينهما.

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وقال تعليقا على صورتين له برفقة شقيقته نشرهما عبر حسابه بموقع تويتر: كفاية إشاعات بقي قرفتونا شيرين زي الفل وصحتها بمب الحمد لله ولا مسافرة تتعالج ولا اي حاجة من كل اللي اتكتب ده صح أصلا.

وتابع قائلًا: ولا كان في اتفاقيات ولا عقود حفلات ولاغينها كفاية كدب وافترى واللي عنده عقد ممضي يطلعوا وبعد كدة اي جريدة هتكتب حاجة مش مظبوطة هنقاضيها شيرين في اجازة مع ولادها.

يذكر أن اذا درة مهرجان قرطاج اعلنت الغاء حفل شيرين عبد الوهاب في 17 اغسطس، واستبدلتها بعاصص الحلاني، ويأتي نفي شقيقها خبر تعاقدها على الحفل مفاجئاً ويطرح السؤال حول حقيقة ما جرى بينها وبين مهرجان قرطاج.