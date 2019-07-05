إليسا: أمي سورية وأحب الشعب السوري

أكّدت الفنانة إليسا عبر حسابها على "تويتر" أنّها تحب الشعب السوري، وأنّ أمها سوريّة، وأعادت التأكيد أنّها تتمنّى عودة النازحين إلى بلدهم لأنّها أحقّ بهم وتحتاجهم، كما قالت إنّ لبنان يعاني من أزمة ولم يعد بإمكانه الاحتمال.

تغريدة إليسا جاءت لتحسم الجدل الذي أثارته مقابلتها في مهرجان موازين، حين أعلنت تشجيعها لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، واتهمت بالعنصرية، وهاجمها البعض منهم الفنانة أصالة.

وقد كتبت إليسا عبر تويتر "أنا مع عودة اللاجئين لبلدن لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعاني أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل.".

وأضافت إليسا " وأنا بحب الشعب السوري وإمي سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن".

يذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل ضخم في مهرجان أعياد بيروت، كما أنها تستعد لتسجيل البومها الجديد الذي سيصدر نهاية العام.