نانسي عجرم تتجاهل الرد على تكذيب روايتها في المطار وهذا ما فعلته

تجاهلت الفنانة نانسي عجرم، الرد على جهاز أمن مطار بيروت الدولي، الذي أكد أنها لم تنتظر سوى 12 دقيقة حتى تختم جواز سفرها، واضعة القصة التي روتها على تويتر في خانة افتعال الضجة.

وكانت نانسي قد نشرت صباح أمس فيديو يظهر الازدحام في مطار بيروت، وقالت إنها انتظرت فجرا، وابنتها ظلت تبكي على يدها أكثر من ساعة، وهو ما نفاه جهاز الأمن الذي قال إنّ كاميرات المراقبة أثبتت أن نانسي انتظرت 12 دقيقة، وأن جواز سفرها ختم عند الساعة 11 ليلاً وليس الفجر كما ادعت.

وبعد الضجّة التي أثارها بيان جهاز أمن المطار، سارعت نانسي إلى تحويل الأنظار باتجاه آخر، فأعلنت عن أغنية جديدة ستطلقها قريباً، الأمر الذي وضعها في خانة الشكوك، اذ اعتبر البعض ان الضجة التي أثارتها في المطار كان هدفها لفت الأنظار إلى جديدها فحسب.

وتفاوتت التعليقات بين من بارك لنانسي بجديدها، وبين من اتهمها بتشويه سمعة لبنان والضرب عرض الحائط بالموسم السياحي للإعلان عن جديدها.