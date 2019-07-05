صور: قصر براد بيت وجينيفر إنستون معروض للبيع بـ 49 مليون دولار

ذكر تقرير نشره موقع "مانشن جلوبال" المعني بالمحتوى الرقمي الفاخر، والمتخصص في العقارات العالمية الفارهة، أن القصر الذي عاش فيه مشاهير من هوليوود أبرزهم الممثل السينمائي براد بيت وطليقته جينيفر إنستون معروض للبيع بمبلغ 49 مليون دولار أمريكي.

مساحة القصر تقدر بـ 3.6 ألف متر مربع

بالإضافة إلى رفاهيته، فإن المنزل يقع في بيفرلي هيلز، أحد الأحياء الراقية في لوس أنجلوس المنطقة المحبوبة من قبل المشاهير التي تقع على بعد حوالي 11 ميلاً من وسط المدينة و 13 ميلاً من مطار لوس أنجلوس الدولي. وتقدر مساحة القصر الذي بني في ثلاثينيات القرن الماضي بنحو 3.6 ألف متر مربع.

اشترت أنيستون منزل كاليفورنيا الذي تبلغ مساحته 12000 قدم مربع مقابل 13.1 مليون دولار في عام 2001 من محام يدعى كين زيفرين، وقضت ثلاث سنوات في تجديده، مضيفة ميزات تشمل أرضيات رخامية ومدفئة في المطبخ وغرفة بأرضيات خشبية.



أما المالك الحالي للقصر، فهو المسؤول بأحد صناديق التحوط "جوناثان بروكس" والذي اشترى القصر من براد بيت عام 2006 الذي كان قد اقتناه بدوره عام 2001 مقابل 13.1 مليون دولار.

لمسات معمارية فرنسية في القصر

ويحمل القصر لمسات معمارية فرنسية ويضم أربع غرف للنوم بالحديقة المحيطة وحمام سباحة ومساحة في الخارج وملعباً لرياضة التنس، وكان قد طرح في بداية الأمر للبيع مقابل 65 مليون دولار ثم تم خفض السعر لاحقاً إلى 49 مليون دولار.

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يوجد في المنزل موقد رخامي يثبت غرفة الطعام التي تتسع لـ 20 شخصًا، وتتميز الغرفة الواسعة بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وتأتي مفتوحة مباشرة إلى منطقة حمام السباحة في الفناء الخلفي.

القصر يدمج الحياة الداخلية والخارجية مثل العديد من المنازل في جنوب كاليفورنيا، تم تصميم هذا المنزل بشكل واضح لدمج الحياة الداخلية والخارجية، وقد أضاف المالك الجديد بروكس ملعب تنس بطولة للممتلكات بعد شرائه من أنيستون وبيت.

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قد يبدو سعر القصر البالغ 49 مليون دولار باهظًا، لكنه يتماشى مع المنازل الأخرى في الحي. وفقًا لمجلة The Journal، فقد بيع منزل مجاور كان يمتلكه شخص يدعى داني ديفيتو بحوالي 66 مليون دولار.

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الجدير بالذكر أن المنزل المكون من أربع غرف نوم صممه المهندس المعماري والاس نيف لفريدريك مارش وزوجته فلورنس إلدريدج.