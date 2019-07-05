كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 09:53 مساءً - أظهر مقطع فيديو حقق أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر الإنترنت إمرأة تلعق الآيس كريم في أحد المتاجر ثم تقوم بإعادته مرة أخرى إلى الثلاجة.
فيما أبانت مصادر أن الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقًا في الواقعة وتبحث عن المرأة، مؤكدة أن ما فعلته يُعد جنحة من الدرجة الثانية، عقوبتها من عامين إلى 20 عاماً من السجن، و10 آلاف دولار غرامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الشرطة الأمريكية تبحث عن امرأة ظهرت بمقطع تلعق الآيس كريم في متجر ثم تعيده إلى الثلاجة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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