الحكومة التونسية تعلن منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 09:53 مساءً - أعلنت الحكومة التونسية، منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية في البلاد، حسبما ذكرت فضائية “سكاي نيوز”، في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة.

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