شاهدوا.. ماجد المصري يحتفل بزواج ابنه أحمد

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 09:53 مساءً - نشرت الاعلامية المصرية ​بوسي شلبي​ على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها برفقة الممثل المصري ​ماجد المصري​، وذلك من حفل زفاف ابنه أحمد.

وعلقت بوسي على الصورة قائلة: “مبروووك احمد ماجد المصري سي كود العلمين”، ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين قدّموا التهاني بدورهم ايضا لأحمد المصري.

الجدير ذكره انه كان من بين الحضور الممثلة المصرية ​وفاء عامر​ وزوجها.