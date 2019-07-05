شاهدوا.. ماجد المصري يحتفل بزواج ابنه أحمد

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كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 09:53 مساءً - نشرت الاعلامية المصرية بوسي شلبي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها برفقة الممثل المصري ماجد المصري، وذلك من حفل زفاف ابنه أحمد.
وعلقت بوسي على الصورة قائلة: “مبروووك احمد ماجد المصري سي كود العلمين”، ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين قدّموا التهاني بدورهم ايضا لأحمد المصري.
الجدير ذكره انه كان من بين الحضور الممثلة المصرية وفاء عامر وزوجها.
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