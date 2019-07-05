كارول سماحة لجمهورها السوري: كونوا على الموعد

متابعة بتجــــــــرد: أيام قليلة تفصل النجمة اللبنانية كارول سماحة عن لقاء الجمهور السوري بعد ست سنوات من الغياب عن الحفلات والمهرجانات في سوريا.

وشاركت كارول سماحة متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو الإعلان الدعائي الخاص بحفلها في “مهرجان ليالي قلعة دمشق” وكتبت بتعليقها عليه: “ألتقي مع الجمهور السوري الرائع يوم السبت ١٣ يوليو/تموز في مهرجان ليالي قلعة دمشق كونوا على الموعد”.

الحفل سيقام يوم 13 تموز/يوليو الجاري ومن المقرر أن تقدّم خلاله كارول سماحة باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

على صعيد آخر، طرحت كارول سماحة مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.