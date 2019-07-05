هذا ما حققته أغنية ماجد المهندس “أوقعلك عقد” في أسبوع!

متابعة بتجــــــــــرد: يحصد النجم العراقي ماجد المهندس أصداء أغنيته الجديدة “أوقعلك عقد” التي طرحها أخيرًا بالتعاون بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وحقق الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية أكثر من خمسة ملايين مشاهدة بعد أسبوع على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أوقعلك عقد” من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “أوقعلك عقد”:

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