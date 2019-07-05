سارة فرح تستعين بـ “الجسمي” لإنقاذها من الحيرة

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة سارة فرح جمهورها ومتابع حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو على موقع “إنستقرام”، بمقطع فيديو من كواليس أحدث أعمالها الفنية، وهو فيديو كليب جديد عبارة عن “Cover”.

وتحتوي على مزج بين أغنيتي النجم حسين الجسمي “شفت”، وأغنية النجم فضل شاكر “أحاول”، وتكون اسم الأغنية “شفت-أحاول”

وأثناء التصوير كانت سارة ترتدي ملابس باللون الأزرق، ثم شعرت انها لا تليق عليها فغيرتها إلى اللون الأسود، وفي النهاية استعانت بجزء من أغنية “شفت” لحسين الجسمي، وسألت جمهورها ما اللون الذي يليق بها؟

وعلقت “سارة” على الفيديو قائلة: “كواليس تصوير كليب الcover.. كنا عم نصور بهاد اللوك، بعدين غيرت ماحسيت حالي بالأزرق، قمت غيرت على اللوك الأسود اللي شفتو بالofficial clip، أنو حبيتوه أكتر؟! أسود أو أزرق.. شفت للكينغ حسين الجسمي.. سارة فرح”.

وخاضت الفنانة سارة فرح الماراثون الرمضاني الماضي، بمسلسل “مقامات العشق”، من بطولة نخبة من النجوم منهم: نسرين طافش، نادين خوري، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل، جهاد سعد، محمد حداقي، محمد حمادة، يوسف الخال، من إخراج أحمد إبراهيم أحمد، تأليف الكاتب محمد البطوش، والعمل مأخوذ عن سيرة محيي الدين بن عربي.