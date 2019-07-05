نقل أيقونة المسرح التركي هالدون دورن إلى المستشفى

متابعة بتجـــــــــــرد: أصيب الممثل المسرحي التركي هالدون دورمين، بحالة إغماء، عقب سقوطه على خشبة المسرح، ليضطر فريق العمل إلى نقله للمستشفى في حالة حرجة.

وأظهرت الفحوصات أن هالدون تعرض لكسر خطير في عظم الفخذ، وأن الحالة دقيقة للغاية وتستدعي احتجازه لفترة طويلة.

سقط هالدون الذي اشتهر في العالم العربي بدور الساحر في مسلسل “الحفرة” أثناء أدائه أحد المشاهد، فقد الوعي لبضع دقائق أمام مشاهديه، حيث أسدل الستار وتوقف العرض.

يذكر أن الفنان هالدون يعد من أيقونات المسرح والسينما والدراما التركية وله المئات من الأعمال الناجحة، آخرها مسلسل “الحفرة” الذي حقق به نجاحًا كبيرًا واشتهر بفضله في الوطن العربي.