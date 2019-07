5 أفلام رعب تسببت في قتل مشاهديها

يُسيطر على كثير من الأشخاص شغف خاص بمتابعة كل ما هو جديد في مجال أفلام الرعب والإثارة؛ لكن هذا الأمر تسبب في حوادث عديدة، جرت بسبب مشاهدة تلك الأفلام، ووصل الأمر إلى حد الموت.

ونرصد في السطور التالية، أفلاما تسببت في قتل مشاهديها، ولكن قبل ذلك يجب التحدُّث عن تأثير أفلام الرعب على العقل من الجانب العلمي وما كشفته الدراسات البحثية عن ذلك.

تأثير أفلام الرعب على العقل

أثبت بعض الدراسات العلمية، أن مشاهدة أفلام الرعب سبب رئيسي في حدوث بعض التوتر والفزع لدى الأشخاص الذين يقلقهم أمر ما، وتسبب أيضا أرقًا في الليل خصوصًا إذا كان الشخص بمفرده، كما أنها قد تسبب الاكتئاب ومحاولة قتل النفس، بنفس الطريقة التي شاهدها فى أحد مشاهد الأفلام المرعبة، والدخول في معارك خيالية وينتج عن ذلك العنف غير المبرر والعصبية، نوم غير مريح وكوابيس، ينتج عنه الفزع الشديد عند الاستيقاظ.

أفلام الرعب قد تؤدي إلى الوفاة

وحذرت بعض الدراسات، أن أفلام الرعب لها تأثير قوي على الجسد، حيث يفرز هرمون الأدرينالين في الدم الذي يؤدي إلى تسارع دقات القلب، والكورتيزون وهو من فئة الهرمونات المنشطة التي تنتج في قشرة الغدة الكظرية، ارتفاع ضغط الدم، وتوسيع حدقة العين، وتؤثر على ضربات القلب، ويمكن أن تسبب جلطة دماغية.

أفلام تسببت في موت مشاهديها

Raju Gari Gadhi

خلال عرض هذا الفيلم في دور السينما، وجد رجلا متوفي على مقعده، واكتشف أن سبب وفاته حدوث أزمة قلبية، وهو رجل يبلغ 55 عاما وخلال التحقيقات قيل أن الرجل قد توجه مرتين للباب لمغادرة قاعة السينما إلا أنه يرجع مرة أخرى لمقعده، ووجد أنه في الحقيقة مصاب بمرض القلب.

Aliens

ربما ليس هذا هو الفيلم الأكثر رعبا لتلك الدرجة، ولكن لم يكن كذلك لرجل من الهند فحينما كان ساهرا ليشاهد مجموعة من أفلام الرعب مع أصدقائه، ذهب الرجل إلى دورة المياه وبعد دقائق تعالت صرخاته بداخلها ثم هوى جثة هامدة.

The Creeping Unknown

واحدة من أقدم الحوادث الغريبة وأكثرها مآساوية وحزنا تلك المرتبطة بهذا الفيلم منذ الخمسينيات، حيث تعرَّض طفل يبلغ من العمر 9 أعوام لحادثة تمزق فى شرايينه وقد حدث ذلك خلال عرض الفيلم، مما أدى إلى وفاته.

The Conjuring 2

ومن أهم الأسباب التي جعلت فيلم The Conjuring 2 كان مرعبا هو أنه مستوحى من قصة حقيقية، ولكن الأمر المخيف هنا هو إصابة رجل هندى بأزمة قلبية خلال مشاهدة الفيلم، وعند نقله إلى المستشفى ازداد الأمر غموضا ورهبة، حيث كان قد توفي بالفعل، وحين نقله من تلك المستشفى لأخرى يختفي تماما الرجل والسيارة والسائق ولم يعد لهم أثر.

The Passion of the Christ

وتعرض هذا الفيلم للكثير من الانتقادات لجرعة العنف والدماء المبالغ فيها فى الفيلم، وشهد حادثتي موت، إحداهما لرجل لم يستطع السيطرة على نفسه فى مشهد الصلب وحدثت له أزمة قلبية أدت لوفاته والثانية لرجل فى البرازيل أجر قاعة عرض كاملة مع أصدقائه لمشاهدة الفيلم ولكنه كذلك أصيب بأزمة قلبية أدت لوفاته.

