هل ستتزوج نوال الزغبى من وائل كفورى؟.. النجمة اللبنانية تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش حفل غنائى أحيته المطربة نوالى الزغبي في سوريا بعد غياب 10 سنوات عن التواجد بالأراضى السورية، تحدثت نوال الزغبي عن تصريحها بأحد البرامج عن عرض المطرب اللبناني وائل كفورى الزواج منها.
وأكدت المطربة اللبنانية نوال الزغبى أنها تفضل الصراحة في أى حديث لقاء لها، طالما لا تجرح أو تؤذي أي شخص، وعن وائل كفورى قالت إنه يعجب كل النساء، ولكنه صديقها، وأضافت مازحة أنه الآن أصبح غير متزوج وهي أيضا نفس الأمر، فهو شخص مرح وهي تحبه كثيرا وصديقها منذ سنوات طويلة.
وتحدث عن تعليقه على تصريحاتها الأخيرة عن الزواج منه قالت، إنها دائما على تواصل معه، وأنه اتصل بها ومزح معها ليسألها متى سيتم الزواج؟.
يذكر أن نوال الزغبى غنت تتر مسلسل "بروفا"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بعنوان "لما بتحسبا" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.
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