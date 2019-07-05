شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الترفيه السعودية تشيد بعرض "3 أيام فى الساحل" ضمن موسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" للنجم محمد هنيدى فى السعودية ضمن "موسم جدة"، والتى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على إحدى المسارح هناك. وقال المخرج مجدي الهواري، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد لله والشكر لله إشادة وتقدير جديرة بالاحترام من الجمهور السعودي والقائمين على موسم جده وهيئة الترفيه بعرض مسرحية 3 أيام فى الساحل، وتقدير كبير للكوميديا الهادفة والفن والثقافة الجديدة".

مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.

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