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حقيقة إطلاق اسم الراحل عزت أبو عوف على أحد شوارع المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تفيد بإطلاق اسم الفنان الراحل عزت أبو عوف على أحد شوارع قرية الدليل التابعة لمجلس قروى الحسينية فى بنى مزار بمحافظة المنيا، مسقط رأسه، نظرا للشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الفنان الراحل بين أهالى المحافظة وكل ربوع مصر لما قدمه من أعمال فنية ستظل عالقة فى قلوب محبيه.

وبالتواصل مع إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وسؤاله عن صحة هذه الأخبار نفى الأمر، وأكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الاقتراح لم يطرح من الأساس.

يذكر أن الفنان الكبير عزت أبو عوف توفى الاثنين الماضى، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل وشقيقاته، وكان الزعيم عادل إمام على رأس الحضور.

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