شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إطلاق اسم الراحل عزت أبو عوف على أحد شوارع المنيا والان مع تفاصيل الخبر
وبالتواصل مع إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وسؤاله عن صحة هذه الأخبار نفى الأمر، وأكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الاقتراح لم يطرح من الأساس.
يذكر أن الفنان الكبير عزت أبو عوف توفى الاثنين الماضى، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل وشقيقاته، وكان الزعيم عادل إمام على رأس الحضور.
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