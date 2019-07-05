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فايا يونان تغنى باللهجة المغربية لأول مرة فى مهرجان تيميتار الأمازيغي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة السورية فايا يونان للإطلالة على جمهورها المغربي للمرة الأولى في مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية بحفل غنائى كبير، يحتضنه مسرح الهواء الطلق في مدينة أغادير الساحلية.

 

وكشفت فايا يونان في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن قرارها مفاجأة المغاربة بتقديم أغنية باللهجة المغربية للمرة الأولى، تخوض بها مغامرة غناء لون مختلف عن أغانيها ولهجتها، وستكشف عنها لاول مرة خلال الحفل،  مضيفة عن سعيها تقديم جرعة غنائية دسمة بأشهر أغانيها سواء القديمة والجديدة، مع تقديم توليفة مركزة من أغنيات ألبومها الجديد "حكايا القلب"، التي تحتفل بإطلاقه حاليا بعدة حفلات وجولات عربية.

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مثلت كل أغنية من مقتطفات الألبوم  منها حكاية غنائية مختلفة عن الأخرى ومنها استوحت اسم "حكايا القلب" ليكون عنوان الألبوم، منها "يا قاتلى" و"كيفنا تنيتاتنا"، مرورًا بأغنيتى "غن" و"يمكن نسى" و"صدى موالنا"، بجانب رائعة أبى فراس الحمدانى "فليتك تحلو"، مع تقديمها أغنية بدوية لأول مرة تحت مسمى "خلخالها"، ويعيدها الألبوم إلى الساحة الفنية بعد قرابة سنتين عن ألبومها الأول "بيناتنا فى بحر".

 

ويعد تيميتار أقدم وأكبر الكرنفالات الموسيقية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط المتبنية لموسيقى الأمازيغ والفلكلور المغاربى الأصيل، حيث يهدف بالأساس لتسليط الضوء على الثقافة الأمازيغية للجمهور العام حسبما أشار إبراهيم المزند، مؤسس المهرجان، ويجمع فى توليفة برنامجه بين أبرز التجارب الموسيقية الأمازيغية مع خلطها بعدد من نجوم الموسيقى العالمية مع إتاحة الفرصة للعديد من التجارب المغربية الصاعدة، ويحتضن فى نسخته السادسة عشرة هذا العام أكثر من 43 حفلة موسيقية على مدار أيامه الأربعة، منها الفرقة ملوك الطوارق المالية "تيناروين" والمطرب المغربي حاتم عمور والفرقة المغربية فناير.

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