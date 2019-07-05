بالفيديو: جدة تشهد عرض أول مسرحية كوميدية بطولة الفنان محمد هنيدي

شهدت محافظة جدة مساء أمس الأول (الأربعاء) عرض المسرحية الكوميدية “3 أيام في الساحل”، في أول عرض لها في المملكة، وذلك على المسرح العربي بمنطقة أبحر ضمن فعاليات موسم جدة. ولقيت المسرحية الكوميدية تفاعلا كبيرا من الجماهير التي حضرت في المسرح. وبدوره، حيا الفنان محمد هنيدي الحضور، وقال: “لنا الشرف أن نقوم بأول عرض مسرحي لنا في جدة، ونتمنى المزيد من التألق للمملكة العربية السعودية”.

وشارك في بطولة المسرحية الفنان محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، ومحمد محمود، وندى موسى، وسامية الطرابلسي، وهي من إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين.