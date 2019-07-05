شهدت محافظة جدة مساء أمس الأول (الأربعاء) عرض المسرحية الكوميدية “3 أيام في الساحل”، في أول عرض لها في المملكة، وذلك على المسرح العربي بمنطقة أبحر ضمن فعاليات موسم جدة. ولقيت المسرحية الكوميدية تفاعلا كبيرا من الجماهير التي حضرت في المسرح. وبدوره، حيا الفنان محمد هنيدي الحضور، وقال: “لنا الشرف أن نقوم بأول عرض مسرحي لنا في جدة، ونتمنى المزيد من التألق للمملكة العربية السعودية”.
وشارك في بطولة المسرحية الفنان محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، ومحمد محمود، وندى موسى، وسامية الطرابلسي، وهي من إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: جدة تشهد عرض أول مسرحية كوميدية بطولة الفنان محمد هنيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.