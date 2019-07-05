موعد عرض فيلم كريم فهمى "ديدو"



يستأنف النجم كريم فهمى تصوير فيلمه "ديدو" منتصف الأسبوع المقبل فى ديكور فيلا، كما استقر صناع الفيلم على عرض العمل فى موسم رأس السنة بجميع دور العرض بالسينمات.

فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك

فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كلاً من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث،فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمى السينمائية فيلم "على بابا" الذى تم طرحه مارس 2018 إخراج وليد الحلفاوى، تأليف كريم فهمى، تأليف فادى أبو السعود ويشاركه بطولته آيتن عامر، أحمد فتحى، دارين حداد، هيدى كرم، فراس سعيد، منى ممدوح.

