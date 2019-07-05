ورش للنصب وسرقة الأحلام.. والضحايا يصرخون: الفن بقى سبوبة

مدارس للتمثيل وورش للنصب على المواطنين وسرقة أحلامهم..والضحايا:الفن بقى سبوبة

أحد الضحايا لـ"الوفد":"بعد ان اخذت كورس تدريب ودفعت قالوا لي "شفلك شغلانة تانية"

تكاثرت في الآونة الأخيرة أحلام الشباب حول هوس التمثيل والدخول في عالم الشهرة والثراء والمجد والوسط الفني، مما أدي إلي لجوئهم إلي ما يعرب بمدارس التمثيل وورش التمثيل رغبة في الالتحاق بالسينما والتلفزيون، إلا ان في كثير من الأحيان يقعوا هؤلاء الشباب ضحية لأشخاص استغلالية تدعي تقربها من الفنانين وتواجدها على الساحة الفنية وامكانيتهم في مساعدة هؤلاء الشباب لدخولهم من بوابة السينما او المسرح والتليفزيون مقابل مبالغ مالية ولا تكون هذه سوى حيلة من أجل جمع الأموال والنصب على المواطنين مستغلين أحلامهم لتحقيق رغباتهم.

وفي هذا السياق حاورت "الوفد" عدد من الشباب الذين كانوا قد وقعوا ضحية لأحلامهم من أجل الوقوف أمام الكاميرات، ليفاجئوا بآناس لا يهمها شئ سوا حصد المال سريعًا مقابل ان يبيعوا لك الهواء فقط.

كشف لنا شاب يدعي "ع.م"، أنة دائما كان يبحث علي ايد ممتدة تجعلة يخترق عالم الفن لكي يستغل موهبتة التي يرغب في اظهارها للجمهور، ويوم ما ذهب الشاب إلي مدرسة من إحدي مدارس التمثيل ودار الحوار بينة وبين صاحب المدرسة، علي دفع مبلغ مادي مقابل كورس تعليم وتدريب لكي ينمي موهبتة أكثر وبعد

الانتهاء من التدريب سيجعلة ينضم إلي فريق مخرج يدعي "خ.ي"، ومن هنا تبدأ مسيرتي الفنية، وللأسف لم تتحقق احلامي، فعدما أنتهيت من كورس التدريب الذي لم يضيف إلي الكثير فذهبت مجددا إلي صاحب السبوبة وكان الرد علي أكثر من قاسي فدعي أنني لم يكن لدي موهبة، وأن الكورس المدفوع ثمنة أضافه إلي لكي اتعلم اسلوب الفن، وردد قائلا "شفلك شغلانة تانية سيب الفن للموهبيين".

ولم تنتهي المسيرة بعد، فقد جاء شاب يدعي "ح.م"، أنة التحق بأحدي مدارس التمثيل الكبري ملك لمخرج كبير، وكان من ضمن الشروط هي بعدما ينتهي التدريب يأخذ دور حتي وإن كان صغير في فيلم من ضمن أفلامة الكبرى، ولكن بعدما تعلمت كيفية الأداء أمام الكاميرا والفن الرفيع لم يتحقق حلمي المتفق عليه، وهو الدخول في أجواء الفن والوقف امام النجوم، وعندما تحدثت مع بعض العاملين بالمدرسة كان الرد شرط التحاق بالتمثيل ليس اساسي، ولكن هدفنا هو الأستفادة من الكورس فعندما تذهب لكي تتعلم اللغة الإنجليزية، يكون الهدف هو تعليم اللغة وكذالك نحن فهدفنا تعليم الفن.

Advertisements

وجاء رد المخرجة مروة رضوان

صاحبة كورسات التدريب علي الفن والأداء التمثيلي، أن كل ماتردد علي ألسنة الشباب من استغلال ونصب وعدم تدريب بكفائة عالية صحيح، ولكن هناك أيضا من يتق الله ويراعي ضميرة في عمله، وعلي الشباب الدقة في اختيار الأماكن لكي لا يقعوا في دائرة النصب والإحتيال، فهناك اماكن تحمل الثقة مثل ساقية الصاوي او التدريب علي أيد متخصصين بالأوبرا وغيرهم من أماكن قومية.

وصرحت الناقده الفني ماجدة خير الله، أن مشكلة النصب بأسم الفن انتشرت في الفترة الأخيرة ومعالجتها في أيد الشباب، لأن الشباب المصاب بجنون الفن هو السبب في انتشار هذة الظاهرة، وأن هوس التمثيل يدفعهم إلي مدراس تحت بير السلم فكل ما هو يشغل صاحب المدرسة هو جمع المال فقط والهروب بعد ذلك بحجج غير مقنعة، ولكن سؤالي دائما للشباب لماذا تلقون بأنفسكم للتهلوكة؟.. فهناك اماكن مخصصة وموثوق بها مثل الأماكن القومية وورش التمثيل بساقية الصاوي والأوبرا.

وأضاف "خير الله"، رسالتي إلي نقيب المهن التمثلية الدكتور أشرف ذكي والفنانيين، هي التوعية الإعلامية ومحاربة هذة الظاهرة، التي شوهت صورة الفن لدي الكثير في خارج مصر وداخلها، فورش تعليم الفن موجودة في جميع أنحاء العالم ولكن بتنظيم وتنفيذ الشروط المتفق عليها دون خلل أو نصب في تنفيذها.

وأكد الفنان محمد السعدني، أن الشباب التي تم النصب عليهم باسم الفن ليس لديهم وعي كافي لذلك يسهل استغلالهم فكل ماهو يرغبون للوصول إليه هو الظهور أمام الكاميرات الجمهور.

مضيفا أن محاربة هذة النوعية من النصب لابد في التكاتف من الفنانيين ونقيب المهن التمثلية أشرف ذكي في حملات توعية وأيضا ورش تمثيل تخضع للنقابة فقط لكي يقضي عليهم.